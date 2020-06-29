В Госдуме оценили решение ЕС продлить антироссийские санкции

Москва, 29 июня. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек оценил решение Европейского союза продлить на полгода санкции в отношении России.

Парламентарий заметил, что ограничительные меры против России продлили до 31 января 2021 года на фоне пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса. Москва, по его словам, уже привыкла, что политика Вашингтона диктует условия всему западному сообществу, невзирая ни на какие факторы.

«Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — цитирует Бальбека RT.

Западные страны ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.

В последнее время многие европейские политики высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении, передает «Царьград». РФ не только борется с коронавирусом на своей территории, но и помогает другим государствам, направляя им гуманитарные грузы и специалистов.