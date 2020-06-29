Адвокат Федосеевой-Шукшиной прокомментировала госпитализацию Алибасова

Москва, 29 июня. Адвокат Юлия Вербицкая, представляющая интересы Лидии Федосеевой-Шукшиной, раскрыла страшные подробности госпитализации Бари Алибасова.

В начале 4 июня Алибасов перестал выходить на связь, что вызвало тревогу у его PR-директора Вадима Горжанкина. Позднее сын Алибасова сообщил, что его отец попал в больницу, откуда был переведен в психическую клинику.

По словам Вербицкой, в настоящее время продюсер группы «На-На» действительно находится в психиатрической больнице. При этом Федосеева-Шукшина не может навестить мужа, и выяснить, что произошло с Алибасовым. Вербицкая выразила уверенность, что Алибасов связался с «плохими людьми», которые удерживают его в психиатрической больнице.

«Вероятно, он доверился плохим людям, которым выгодно его заточение в лечебнице. Лидия Николаевна не может выяснить даже дату его госпитализации. Люди из окружения Бари Каримовича продолжают хранить молчание, мешая встрече пары», — пояснила она.

Вербицкая также напомнила, что Алибасов и Федосеева-Шукшина являются пожилыми людьми, которые большую часть времени проводят вместе. Длительная разлука и неопределенность ситуации оказывает негативное влияние на супруга Алибасова.

«Я могу расценивать попытку скрыть местоположение продюсера как злоупотребление особым положением», — подчеркнула адвокат.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алибасов госпитализирован в психбольницу с амнестическим синдромом, который возник на фоне злоупотребления алкоголем. Позднее в Сети появился видеоролик, на кадрах которого Бари Алибасов встает на колени перед адвокатом Сергеем Жориным.