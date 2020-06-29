Аналитики Forbes предрекли Украине тяжелое будущее без российской энергии

Нью-Йорк, 29 июня. Американское издание Forbes опубликовало материал, посвященный энергетическому будущему Украины. Уже через два года Киев должен оборвать связь с Москвой, однако подключиться к европейской сети украинцы не способны.

Согласно информации аналитиков Forbes, полное отключение Украины от российских энергосетей запланировано на 2022 год. Подключение к европейским источникам должно произойти еще спустя три года, в 2025 году, однако произвести эту операцию будет очень сложно.

Дело в том, что украинская энергетическая сеть крайне изношена, ведь она создавалась еще во времена СССР. Судя по всему, с тех пор Киев так и не смог раскошелиться на ее модернизацию.

Украинские эксперты приходят к выводу, что Киеву нужно 17,5 миллиарда долларов только на приведение сетей к современным стандартам. Но восстановление самой сети может потребовать куда большей суммы, а для надежного обеспечения электроэнергией домовладений, предприятий и установки умных счетчиков могут потребоваться дополнительны кредиты. Однако дотянет ли Украина до этого периода – сложно сказать. Поэтому аналитики предрекли стране тяжелое будущее без российской энергии.

Ранее политолог Андрей Ермолаев предположил, что после осенних выборов Украина окажется в положении СССР в 1990 году и способна разделиться на несколько частей.