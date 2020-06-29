Бывшая жена Ефремова назвала свою версию смертельного ДТП в Москве

Москва, 29 июня. Экс-супруга Михаила Ефремова — Ксения Качалина — озвучила свою версию, почему актер мог устроить в Москве смертельную аварию.

По ее мнению, он «испытывает страшные муки из-за сильной астмы». Этим и объясняется наличие в его крови следов наркотиков. Качалина предположила, что у актера мог быть приступ удушья, что и стало причиной потери управления внедорожником, а затем и ДТП.

Сама Качалина категорически отрицает обвинения в том, что сама помогла тогда еще мужу пристраститься к запрещенным веществам. Бывшая супруга также отметила, что слухи о том, что она сумасшедшая, распространяются специально.

Отметим, что ранее Качалина обвинила дочь Анну Марию в том, что та хочет упрятать ее в психбольницу, а отца — в тюрьму.

Напомним, что в Москве 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП, находясь за рулем внедорожника в нетрезвом виде. Актер на джипе вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался.

Поступок артиста возмутил общественность, которая подчеркивала, что в этом деле «звездность» не поможет, виновника надо судить и приговорить к тюремному заключению. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов подчеркнул, что Ефремов должен понести серьезное наказание, степень «медийности» тут ничего не должна значить. Максимальный срок, который грозит актеру — 12 лет заключения.