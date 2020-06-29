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Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы

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Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы

Москва, 29 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил по примеру США и Европы ввести в России налог на сверхдоходы.

Депутат считает, что миллиардеры должны большую часть доходов отдавать в бюджет.

«Такой налог надо было ввести еще при Ельцине (первом президенте РФ Борисе Ельцине. — Прим. ФАН), когда банкиры возвращались из Кремля и смеялись над народом», — написал Жириновский в Twitter.

Как напоминает «ФедералПресс», 23 июня во время обращения к населению президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц с 13% до 15% для граждан, зарабатывающих в год свыше пяти миллионов рублей.

В комментарии Федеральному агентству новостей экономист и политолог Василий Колташов выразил мнение, что введение прогрессивной шкалы налогообложения в России необходимо. Однако либералы, считает специалист, будут ее критиковать, поскольку они предпочитают, чтобы бедные платили больше налогов, чем богатые.

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Источник: Аккаунт Владимира Жириновского в Twitter
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