Прервавшая молчание Рудковская ответила на шутку Урганта в адрес Плющенко

Москва, 29 июня. Музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на шутку шоумена Ивана Урганта о ее супруге, фигуристе Евгении Плющенко, которого недавно назначили тренером сборной России по фигурному катанию.

Ведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал назначение Плющенко на должность тренера сборной РФ по фигурному катанию. Он поздравил тренера с новым назначением и отметил, что Плющенко будет готовить спортсменов к Олимпийским играм.

«Как сказал Гном Гномыч (так называют Яна Рудковская и Евгений Плющенко сына Александра. — Прим. ФАН), теперь осталось пристроить мать и можно будет перевести дух», — сказал Ургант.

Спустя более чем через две недели Рудковская ответила на шутку юмориста о ее «безделье». Она опубликовала ответ в сторис в Instagram.

«Что же я всем покоя не даю», — написала 45-летняя звезда, прервавшая молчание.

На протяжении долгого времени к семье Рудковской и Плющенко отмечается повышенное внимание, указал RT. В социальных сетях активно обсуждают их видеоролики и публикации семейной пары. Также интерес к продюсеру и фигуристу повысился после слухов о проблемах с психическим здоровьем Гном Гномыча. Впоследствии Рудковская опровергла все эти заявления подчеркнув, что с ее сыном все в порядке.