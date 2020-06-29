Пилот ВВС США рассказал об уязвимости F-35

Вашингтон, 29 июня. Американские издание Breaking Defense опубликовало материал бывшего пилота штурмовика Брайана Боудинга. По мнению эксперта, современный истребитель США F-35 не будет эффективен в будущих воинах из-за высокой уязвимости.

Три эскадрильи американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II могут быть сняты и заменены на современные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Однако Боудинг не считает, что подобная рокировка сможет повысить боеспособность США и их союзников.

По мнению американского пилота, во время столкновения с хорошо оснащенными силами противника войска США будут отчаянно нуждаться в огневой поддержке с воздуха. Однако проблема в том, что новинка пятого поколения просто не сможет ее обеспечить, в отличие от устаревших штурмовиков.

В войне против России новые боевые машины не помогут американцам. Дело в том, что F-35 не способен эффективно действовать на коротких дистанциях из-за низкой маневренности, а также обладает рядом других существенных недостатков.

«Чрезвычайно уязвим к наземному огню и обладает недостаточной выживаемостью в ближнем бою», — объяснил специалист.

Стоит сказать, что одноместные штурмовики A-10 Thunderbolt II выпускались серийно с 1975 по 1984 годы, и всего было построено 715 штук. На данный момент на вооружении США остались всего 287 машин, поэтому в случае столкновения с РФ Вашингтону бы не помогли и эти 30-летние машины.

Сложно сказать, смогут ли США действительно эффективно противостоять серьезному противнику в возможных войнах. Как сообщалось ранее, ВПК и аэрокосмическая отрасль США критично зависят от импорта.