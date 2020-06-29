Посол назвал возможные сроки открытия границы России и Белоруссии

Минск, 29 июня. Граница между Россией и Белоруссией, закрытая из-за пандемии коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа. Возможные сроки назвал посол республики в РФ Владимир Семашко.

Такой прогноз дипломат сделал на основе ежедневного анализа эпидемиологической обстановки в двух странах.

«По России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Белоруссии такая же ситуация», — отметил он.

Семашко напомнил, что Россия уже ввела послабления по пересечению границы, например для вахтовиков. Такой возможностью воспользовались специалисты предприятия «Белоруснефть». Кроме того, нет запрета на пересечение границы грузовым транспортом, который перевозит товары первой необходимости.

По словам дипломата, посольство еще занимается переправкой в Белоруссию граждан, прибывающих в российские аэропорты вывозными рейсами из третьих стран.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами еще 27 марта. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зарегистрирована 641 тысяча случаев COVID-19. При этом более 403 тысяч пациентов выздоровели, около девяти тысяч скончались.

В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса превысило 61 тысячу. Около 45 тысяч человек удалось вылечить, 387 скончались.

Как сообщает «Царьград», президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня посетят Тверскую область и примут участие в открытии Ржевского мемориала.