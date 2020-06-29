Пугачева обрадовала подписчиков «честным фото»

Москва, 29 июня. Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, не обработанную в фотошопе и с минимумом макияжа. Многочисленные фанаты высоко оценили внешность примадонны в комментариях.

Несмотря на весьма почтенный возраст (Пугачевой уже исполнилось 71 год), певица ведет весьма активную жизнь и публикует множество фотографий. В последний раз она решила выложить «честное фото», не прошедшее какой-либо обработки. На фотографии Алла Борисовна не пыталась скрыть морщины и растрепанные волосы, а просто широко улыбалась в камеру. Также она сопроводила публикацию жизнерадостной подписью.

«У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок», — написала примадонна.

Стоит сказать, что многочисленные подписчики Пугачевой были обрадованы естественностью певицы. Фотография за короткий срок набрала 145 тысяч лайков, а также фанаты оставили порядка 2,5 тысячи комментариев. В основном в них содержались разнообразные комплементы не побоявшейся возраста артистке.

Судя по заверениям режиссера Романа Родина, своей внешностью Пугачева обязана не только хорошей генетике и уходу за собой, но и препаратам. Источник сообщил, что певица совместно с бывшим супругом Филиппом Киркоровым принимала тайские таблетки для похудения.