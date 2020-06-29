Шафран озвучила причины ухода из шоу Соловьева

Москва, 29 июня. Российская радиоведущая Анна Шафран рассказала о причинах окончания сотрудничества с журналистом Владимиром Соловьевым. По словам знаменитости, ей «сделали предложение об уходе».

Разрыв рабочих отношений с Владимиром Соловьевым Шафран прокомментировала в интервью Ксении Собчак. По словам Шафран, уход из радиошоу произошел не по ее инициативе.

«Мне было предложено ее покинуть. Это было предложение Владимира Рудольфовича», — объяснила радиоведущая.

Также Шафран отметила, что для нее поступившее предложение стало весьма неожиданным.

Стоит отметить, что за конфликтом между Соловьевым и Шафран зрители могли наблюдать практически в прямом эфире. 2 июня Соловьев и Шафран начали обсуждать законопроект о цифровизации, однако в итоге начали перебивать друг друга. Шафран предложила Соловьеву не заниматься демагогией, в результате чего телеведущий предложил ей работать в одиночестве. Уже 3 июня Шафран объявила об уходе из радиопередачи. Если верить опубликованному сообщению, то причиной увольнения стало расхождение во взглядах с коллегой.

Во время беседы с Шафран Собчак отметила, что между журналистами что-то могло произойти и вне эфира. Однако радиоведущая не стала комментировать это утверждение, заметив только, что ей и Соловьеву стало «тесно в студии».

В настоящее время Соловьев продолжает самостоятельную карьеру, комментируя в привычной для него манере события в России и мире.