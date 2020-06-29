Военный эксперт назвал причину скорых учений НАТО в Атлантике

Москва, 29 июня. Командование НАТО дало старт военно-морским учениям Dynamic Mongoose 2020. Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин прокомментировал ситуацию и рассказал, зачем Альянсу нужны данные маневры.

Согласно имеющейся информации, учения НАТО начнутся 29 июня и подойдут к концу 10 июля. В Атлантику выйдут не только боевые надводные корабли Альянса, но и субмарины, а также патрульные противолодочные самолеты. Примут участие в маневрах США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Норвегия и Исландия.

По мнению Дандыкина, на данный момент США идут по пути возрождения в Атлантике Второго флота. Этот процесс начался из-за интересов Вашингтона в Арктике и недовольства тем, что Россия поддерживает суверенитет в регионе. Особенно Америку беспокоит тот факт, что Москва не собирается уступать кому-либо свои права на Северный морской путь.

Как сообщает Радио Sputnik со ссылкой на специалиста, США и их союзники стремятся научиться противодействовать подводным кораблям Северного флота РФ.

«Их злит, что Россия обновляет свой атомный подводный флот», — объяснил военный эксперт «неслучайные учения» Запада в Атлантике.

Эксперт напомнил, что недавно был передан ВМФ РФ ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». Однако реакция НАТО была вызвана не только им — в скором времени Россию усилят еще несколько аналогичных боевых машин.

Беспокойство НАТО вызывают не только российские корабли, но и энергетические проекты. Ранее Bloomberg рассказал, как «Северный поток — 2» снова заставил Альянс нервничать.