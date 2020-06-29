Друзья Петросяна раскритиковали его молодую супругу

Москва, 29 июня. Друг и коллега Евгения Петросяна Виктор Коклюшкин осудил брак артиста с Татьяной Брухуновой. Коклюшкин выразил уверенность, что Брухунова не подходит Петросяну, поэтому их брак обречен.

«Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании, если вдруг партнер вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку, — он не сможет работать», — пояснил он.

Другой друг и коллега Петросяна анонимно заявил, что лично общался с Брухуновой. По его словам, общение с Бурхуновой «вызывает тошнотворный рефлекс», поэтому Петросян еще пожалеет об этом браке.

«Скажу начистоту: я удивлен, как он вообще мог вляпаться в такую историю. Я полчаса провел с ней вместе, с Брухуновой – меня тошнило. Это такая гадость… У него житья не будет, тупик по всем параметрам. Ему петля должна сниться каждую ночь», — уверен он.

Напомним, юморист Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Недавно в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США. После развода Петросяна и Степаненко дочь артиста прервала общение с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. В свою очередь Петросян утверждает, что у него были веские причины для развода с Еленой Степаненко. По его словам, ему не за что оправдываться в данной ситуации.