Оскандалившаяся Волочкова попыталась оправдаться за хамское поведение в селе Дивеево

Москва, 29 июня. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова обрушилась с критикой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина после скандала с посещением храма в селе Дивеево, закрытом на карантин, и попыталась оправдаться за своем хамское поведение.

Артистка заявила, что приехала в поселок для посещения Серафимо-Дивеевского монастыря. Женщина уверяет, что хотела помолиться в храме вместе с прихожанами и паломниками из других городов, а также окунуться в святых источниках.

К Волочковой позднее нагрянула полиция, которая составила в отношении балерины административный протокол, указал телеканал 360. Звезда долго возмущалась, не понимая, какое «преступление» она совершила, и оскорбляла сотрудников правоохранительных органов, подчеркивая свой статус.

Знаменитость опубликовала видео из монастыря, где молится толпа верующих, и обратилась к губернатору Нижегородской области, отметил «ФедералПресс».

«У губернатора совесть есть? — отчитала Никитина Волочкова. — И все ли эти паломники, находящиеся на службе, тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к православию, молитвам и вере!»

Ранее губернатор Нижегородской области обратился к верующим и попросил пока не ездить в храм в Дивеево. В связи с пандемией коронавируса монастырь разрешено посещать только местным жителям.