Историк Соколов устроил в суде истерику из-за личной переписки с Ещенко

Санкт-Петербург, 29 июня. Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, из-за требования огласить личную переписку пары.

«Отложить рассмотрение вопроса до 6 июля», — заявила судья Юлия Максименко.

Суд рассмотрит, какие из доказательств могут быть представлены на открытом заседании, в том числе фрагменты личной переписки Соколова и Ещенко.

На заседании суда Соколов устроил истерику, потребовав огласить всю переписку на открытом заседании.

«Я настаиваю на том, чтобы эти вещественные доказательства огласили в открытом заседании, потому что иначе будет нарушен паритет прав», — заявил обвиняемый.

По словам Соколова, убитая употребляла «страшные оскорбления». Публикация переписки позволит понять, что произошло, уверен он. Судья сделала замечание обвиняемому за ненадлежащее поведение. Сторона обвинения попросила суд закрыть процесс из-за разглашения личных данных.

Напомним, 9 ноября 2019 года бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова выловили из реки Мойки при попытке утопить рюкзак, в котором находились отрезанные женские руки и травматический пистолет. В момент задержания Соколов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее в квартире доцента был обнаружен обезглавленный труп девушки. Убитая была аспиранткой и возлюбленной Соколова. После задержания Соколов дал признательные показания. По его словам, мотивом убийства послужила ссора с девушкой. 11 ноября 2019 года суд арестовал Соколова по обвинению в убийстве.