Россия создаст резерв из масок и защитных костюмов на случай новых эпидемий

Москва, 29 июня. Россия создаст резерв из 300 миллионов масок и нескольких миллионов защитных костюмов на случай новых эпидемий, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 миллиардов рублей», — уточнил министр.

По его словам, предприятия в России сейчас производят порядка девяти миллионов масок в сутки. Эта цифра к концу июля достигнет десяти миллионов. Мантуров посоветовал бизнесу, который хочет начать выпуск средств индивидуальной защиты, оценивать риски снижения спроса и иметь планы по диверсификации производства.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России с начала пандемии выявили более 641 тысячи случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 403 тысячи, скончались около девяти тысяч пациентов, пишет «Царьград».

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в России стала стабилизироваться, а регионы — смягчать ограничительные меры, медики призывают граждан не забывать о соблюдении перчаточно-масочного режима. Врачи предупреждают, что вирус никуда не ушел, риски второй волны велики.

Ранее председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с НСН призвал не радоваться раньше времени объявлению об открытии этих заведений с 15 июля.