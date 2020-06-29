Время безнаказанности прошло: Манукян отреагировал на скандал с Волочковой в Дивеево

Блогер Вадим Манукян оценил на «двойку» поведение балерины Анастасии Волочковой, устроившей скандал в селе Дивеево Нижегородской области. Волочкова решила посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, несмотря на то, что это место еще не открыто для паломников из других регионов в связи с ограничениями из-за коронавируса. Как Волочкова попала в поле зрения полиции, читайте в материале Федерального агентства новостей, а видеозапись ее препирательств со стражами порядка уже стала хитом соцсетей.

Колумнист ФАН Вадим Манукян, анализируя эту историю, напоминает ей и всем представителям так называемой богемы — время безнаказанности прошло, закон един для всех!

Закон един для всех! Колонка Вадима Манукяна

Анастасия Волочкова, похоже, не соизволила изучить, в каких регионах сегодня до сих пор сохраняются ограничения из-за коронавируса. В Нижегородской области режим самоизоляции все еще в силе, и туристическая отрасль стоит на паузе. Конечно, некоторым представителям богемы море по колено, и они думают, что ограничения не для них, но это обманчивое впечатление.

Несвоевременное паломничество

Анастасия могла спокойно дождаться снятия ограничений в Дивеево и после этого отправиться в паломничество. Однако она, видимо, посчитала, что ради такой важной персоны (примы-балерины всея Руси, как она себя величает) законы можно и «поправить».

Во время скандала она заявила о полицейских:

«У меня большой дом, а у них зарплата четыре-пять тысяч. Вот они мне и завидуют».

Ну и, разумеется, не обошлось без традиционного:

«Я им такое завтра устрою!»

А, может, не надо ничего устаивать, и лучше для начала хотя бы извиниться? У меня ощущение, что Волочкова еще не поняла, что времена изменились: время безнаказанности прошло, богеме больше не будут сходить с рук правонарушения. И совершенно неважно, откуда этот представитель богемы — из либеральной тусовки или из патриотического лагеря. Закон един для всех! И нарушать его нельзя никому.

Хамству — бой!

А эта россыпь оскорблений в адрес полицейских, к чему все это? Анастасия реально не понимает, что у сотрудников правоохранительных органов есть все основания возбудить против нее уголовное дело? Статья 319 УК РФ, состав которой предполагает ответственность за оскорбление представителей власти, это не шутки. Не думаю, что Волочковой нужна судимость, и полицейский предупредил ее об этом.

А вот эта фраза и вовсе выглядит отвратительно:

«Вы в намордниках будете ходить всю оставшуюся жизнь».

Это Волочкова сказала о полицейском, который при исполнении служебных обязанностей находится в защитной маске, которую предписано носить сегодня в общественных местах и на работе всем россиянам. А ее некрасивые заявления: «вы не мужчины», «вы ниже меня ростом», на мой взгляд, выглядят просто жалко.

Элита еще не проснулась

Честно говоря, меня поведение Анастасии Волочковой просто удивляет. Вместо того, чтобы просто сказать: да, нарушила, все исполню по закону, и сразу же успокоиться, она продемонстрировала какое-то отвратительное высокомерие, пренебрежение к людям, честно выполняющим свою работу.

Так называемая элита, к которой относят себя многие представители шоу-бизнеса, похоже, все еще не проснулась и не чувствует ветер перемен. Звездные скандалы, сопровождаемые нарушением закона, сегодня вполне могут привести к серьезным последствиям, вплоть до административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести содеянного.

Любые попытки богемы противопоставить себя обществу должны мгновенно пресекаться. Волочкова не только нахамила полицейским, она еще напоследок и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пристыдила, мол храмы полны, а ее почему-то обижают. Не понимает Анастасия, что храмы открыты для местных жителей, а она в Нижегородской области приезжая, нарушившая карантин. Именно поэтому губернатор Никитин уже напомнил Волочковой, что закон един для всех, и для звезд шоу-бизнеса никаких исключений никто не собирается делать.

И это правильно, все мы слишком хорошо знаем, к чему приводит безнаказанность и попустительство на первый взгляд «маленьким» нарушениям и «невинным шалостям». Думаю, история Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек, должна стать для всех серьезным уроком.