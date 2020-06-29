Жена Виктора Бута назвала свою версию, почему Уилан не подал апелляцию на приговор суда

Супруга отбывающего в США длительный срок Виктора Бута заявила, что осужденный в нашей стране за шпионаж американец Пол Уилан не подает апелляцию, потому что уверен — он не просидит в российской тюрьме и года.

Алла Бут, жена гражданина РФ, который был приговорен в Соединенных Штатах к 25 годам за якобы подготовку сговора с целью убийства граждан США и материальную поддержку терроризма, рассказала Федеральному агентству новостей о своем видении возможного обмена Уилана на ее супруга.

— Алла Юрьевна, есть у вас какая-то информация по возможному обмену?

— Пока особо никакой. [Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна] Москалькова сказала, что переговоры идут в закрытом формате, поэтому мы ничего не знаем. Просто ничего! Ну, кроме того, что такие переговоры вроде бы идут.

Если вы имеете в виду [слова адвоката Алексея] Тарасова, вряд ли это какие-то подвижки. Может, с точки зрения того, что вообще появилась какая-то надежда (на обмен. — Прим. ФАН)? Так как до этого вообще никаких разговоров не было, и все обращения посольства и посла (РФ в США Анатолия Антонова. — Прим. ФАН) в связи с пандемией [COVID-19] и с ухудшением здоровья [остались безответными].

В тюрьме, где находится Виктор, зарегистрировали два случая заражения коронавирусом, и для этих больных выделили отдельный блок.

— Так понимаю, речь идет о каких-то послаблениях из-за упомянутой вами инфекции?

— Да, говорилось, скорее всего, в гуманитарном плане — изменить меру пресечения на отбывание срока наказания на родине в связи с пандемией. У Виктора прошла уже половина срока, [он сидит] почти 12,5 лет. Я знаю, что было три обращения-письма в Госдепартамент США от нашего посольства. Никаких официальных ответов, никакой реакции на эти обращения не последовало.

Возможно, сейчас американская сторона, скажем так, вышла на связь. И Тарасов под словом «подвижки» именно это имел в виду.

— Судя по всему, у американцев возникла заинтересованность, которой раньше по понятным причинам не было. Ведь не так давно Уилана осудили в России на 16 лет. И не исключено, что США захотят его выменять.

— По Уилану все ясно. Его наверняка поставили в известность о том, что будут вытаскивать любыми способами.

— Но все-таки кажется странным то, что вину свою он не признал, однако подавать апелляцию на вердикт суда отказался.

— Ну, любая апелляция — это задержка по времени. И пока не закончены одни юридические процедуры, никакие другие запущены быть не могут. Как только приговор [Уилану] вступит в силу официально, — по-моему, в начале июля, — в связи с отказом от апелляции, тогда, видимо, уже будут предприниматься какие-то другие действия. Прошение о помиловании или обмен, я не знаю...

— Вам ведь, увы, все это хорошо знакомо...

— То же самое было и в нашей ситуации. Пока подавались апелляции, никаких других юридических действий быть не могло. [По Уилану] все абсолютно логично. Он не подает апелляцию, потому как на 100 процентов уверен, что не будет в тюрьме находиться и года. Я думаю, что это прямая договоренность с послами тех стран, гражданином которых он является (кроме США это Великобритания, Ирландия и Канада. — Прим. ФАН).

— Но вернемся к Виктору. Он был задержан в марте 2008 года, а приговор на 25 лет ему вынесли в 2012-м...

— Да, очень много лет прошло, я бы даже сказала — целая жизнь. Речь уже должна идти о прямом помиловании. Потому что полсрока — это, в общем-то, всегда дает повод решать вопрос в гуманитарном плане. Почти 12,5 лет, извините, — это не полгода, и не полтора, как в случае с Уиланом (он был задержан Федеральной службой безопасности 31 декабря 2018 года. — Прим. ФАН). Это очень большой срок.

Главное, в этом плане не обмануться. Потому что самое страшное, конечно, для Виктора — потерять надежду на вот этот последний шанс (выйти на свободу. — Прим. ФАН). Думаю, что все будет решаться на каком-то очень высоком уровне...

Виктор Бут был задержан в Таиланде местной полицией по запросу США 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма.

Долгое время тайцы отказывали американцам в экстрадиции, но в ноябре 2010-го он все же был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.

Ранее своим мнением о возможном обмене Пола Уилана на Виктора Бута и Константина Ярошенко поделилась Мария Бутина, которая в США была приговорена к 18 месяцам тюрьмы — по обвинению в работе иноагентом без регистрации.