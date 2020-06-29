Губернатор Нижегородской области напомнил Волочковой, что «закон един для всех»

Нижний Новгород, 29 июня. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на поступок известной российской балерины Анастасии Волочковой, которая приехала в село Дивеево, нарушив карантин. Комментируя ее пренебрежение к соблюдению ограничительных мер, он написал в Instagram, что «закон един для всех».

Глава региона рассказал, что к нему обратились местные жители и выразили непонимание, почему ограничения и запреты не действуют для всех. Люди посчитали несправедливым, что кто-то поставил себя выше закона. В доказательство они приложили фотографию отнюдь не сельской балерины, которая позировала возле Дивеевских святынь, хотя карантин в селе никто не отменял. Губернатор отметил, что ему пришлось поинтересоваться аккаунтом «звезды» шоу-бизнеса, чего ранее никогда не делал.

«Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались «окольными путями» и не без помощи местных друзей», — рассказал глава области.

Никитин констатировал, что введение карантина в селе является необходимостью, ведь там число зараженных на душу населения превышает показатель Москвы в 1,6 раза. Эта мера отвечает интересам не только селян, но и жителей других регионов.

Губернатор подчеркнул, что под словом «известность» он подразумевает более высокую степень ответственности, но никак не привилегию и вседозволенность.

Напомним, что ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась кадрами своего отдыха в селе Дивеево. Она также выразила возмущение, что региональные власти ввели карантин.