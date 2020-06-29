Муцениеце рассказала о неудачной попытке сына вернуть Прилучного в семью

Москва, 29 июня. Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце рассказала о тяжелом разговоре с детьми после разрыва с артистом Павлом Прилучным. Официальный развод звездной пары произошел 15 мая текущего года в Головинском районном суде Москвы.

На данный момент дети Муцениеце и Прилучного, Тимофей и Катя, поочередно живут и с матерью, и с отцом. Отец проводит с ними время в своем загородном доме и периодически выкладывает оттуда фотографии, однако затем они возвращаются к матери.

Дети еще не могут осознать разрыв между актером и его супругой, однако Муцениеце попыталась им объяснить суть происходящего.

«Я объяснила им, что не хочу ругаться с Пашей, поэтому нам с ним лучше жить раздельно», – объяснила артистка.

Как сообщает «Вечерняя Москва», семилетний сын пары предпринял неудачную сохранить отношения родителей. Он посоветовал матери помириться с отцом, поцеловав его. Муцениеце с юмором прокомментировала произошедшее.

Изначально развод пары должен был пройти достаточно тихо и спокойно, однако реализовать свои планы Муцениеце и Прилучному не удалось. Актриса выложила видео, в котором в слезах рассказала о побеге от мужа из-за побоев.

Артистка периодически рассказывает подписчикам социальных сетях о том, что с ней происходит в жизни. Ранее Муцениеце, сидя в подъезде, сообщила о новом происшествии.