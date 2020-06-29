Токаев предложил вернуть жесткий карантин в Казахстане

Нур-Султан, 29 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возвращении жесткого карантина.

На совещании по мерам противодействия распространению коронавируса глава республики констатировал, что с момента снятия ограничительных мер, а именно с 11 мая, число случаев заражения увеличилось в семь раз.

Токаев считает, что такие показатели во многом связаны с недостатками в работе ряда государственных органов. По его мнению, Минздрав не смог обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти.

«Поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — сказал Токаев.

По последним данным, число зафиксированных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 21 тысячу. Около 13 тысяч пациентов удалось вылечить, 183 скончались.

В середине июня стало известно о положительном результате теста на коронавирус у 79-летнего первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он находится на самоизоляции и продолжает работать в удаленном режиме.

Правительство республики впоследствии приняло решение ввести дополнительные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Общественные места 20-21 июня закрыли в шести крупнейших городах страны, в том числе в столице Нур-Султан и в Алма-Ате.