Пользователи соцсетей заметили «протечки» у германского истребителя Tornado

Москва, 29 июня. Германские ВВС провели совместную тренировку с авиацией НАТО и других союзных стран. На опубликованных после проведения маневров снимках пользователи социальных сетей заметили необычные «протечеки» одного из истребителей.

Совместные учения Германии со странами Альянса вполне могли играть роль своеобразного «послания» Соединенным Штатам. Дело в том, что ранее американский президент Дональд Трамп обратил внимание на нецелесообразность военной поддержки Германии. Политик заявил, что Вашингтон защищает Берлин от России, в то время как немцы продолжают торговать газом с Москвой.

В маневрах Альянса приняли участие самолеты «Тайфун» и «Торнадо», а также другая военная авиация. Летчики тренировались проводить дозаправку боевых машин над территорией Германии, а также над акваторией Северного моря.

Рассматривавшие снимки с учений британские комментаторы обратили внимание на тот факт, что один из истребителей «Торнадо» ВВС Германии будто бы протекает. За хвостом самолета тянется белый шлейф, которого нет за другими самолетами.

Некоторые британцы задались вопросом, что же именно может выходить из хвоста истребителя. Один из комментаторов подтвердил, что это топливо. Однако не мог назвать точную причину его выхода из самолета.

«Не уверен, почему у него течет топливо при дозаправке, возможно, из-за некоторых проблем с клапанами», — заметил специалист.

Другие участники беседы отметили, что жидкость может сбрасываться намеренно. Дело в том, что дозаправка самолета в воздухе могла быть формальностью при полных баках.

На данный момент нельзя сказать точно, что же было запечатлено на фотографиях, однако западным военным приходится достаточно часто сталкиваться с низким качеством используемой техники. Ранее США потеряли несколько истребителей пятого поколения за короткий срок во время учений. Но новейшие F-35 разбивались и в прошлом году.