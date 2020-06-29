Доктор Мясников заявил, что унитаз превращает людей в инвалидов

Москва, 29 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как унитаз превращает людей в инвалидов. По его словам, неправильная поза при использовании унитаза является основной причиной возникновения геморроя, грыжи, болей в спине и других заболеваний.

«Унитаз делает нас инвалидами! Раньше по-большому на корточках ходили… Сядьте на корточки, и вы сразу почувствуете, что у вас все напряжено. У вас начнут работать мышцы тазового дна, мышцы ног. Вы попробуйте встать без опоры из такой позиции. Всеми этими удобствами мы превращаем себя в инвалидов», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Он также добавил, что низкая физическая активность уносит массу жизней. Малоподвижный образ жизни приводит к инфарктам и онкологическим заболеваниям. По его словам, миллионы людей умирают в результате низкой физической активности.

Стоит отметить, что ранее группа ученых из Великобритании, Италии и Австралии провели исследование, по итогам которого был обнаружен ген, отвечающий за процесс регенерации клеток сердца. По данным исследователей, после сердечного приступа в сердце погибает около миллиарда кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы. Потеря этих клеток делает сердце слабым, вызывая сердечную недостаточность и преждевременную смерть. Однако ученым удалось найти ген, который запускает процесс регенерации этих клеток.