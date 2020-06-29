За коммунальные долги украинцев будут выселять из квартир и отправят «воевать» в Донбасс

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о введении новых жестких мер в отношении неплательщиков по счетам ЖКХ. Документ не исключает возможности лишения отдельно взятого гражданина и его семьи жилплощади в том случае, если сумма долга в соответствующих квитанциях превышает 30 тысяч гривен (78 тысяч рублей). Для погашения указанного долга ответственным квартиросъемщикам предлагается либо продать имеющуюся у них недвижимость, либо стать участниками так называемых «патриотических программ» на контролируемых Украиной территориях Донбасса. В этом контексте при попустительстве официального Киева о намерениях завербовать в свои ряды новых «бойцов» заявили местные крайне правые организации. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Так называемый «Коммунальный законопроект» (КЗ), зарегистрированный в украинском парламенте под номером 3613, сотни аналитиков, включая зарубежных, уже назвали «драконовским». Согласно официальной информации, целый ряд его параграфов обязывает государство ввести стопроцентные штрафы за каждый месяц просрочки по предоставленным квитанциям ЖКХ.

«Подобная мера наверняка заставит наших сограждан платить за потребленные коммунальные услуги, а штрафы будут подстегивать нерадивых плательщиков», — говорится в сопроводительной записке к документу.

Любопытно, что КЗ в украинский парламент представила именно пропрезидентская фракция «Слуга народа» во главе с народными депутатами Игорем Кривошеевым, Анатолием Костюхом и Михаилом Лабой.

«Нет никаких сомнений, что уже в ближайшее время такой законопроект будет принят, — сказал в комментарии ФАН европейский наблюдатель Александр Митц. — В условиях разобщенности оппозиции в Верховной раде определенные силы, особенно если они позиционируют себя с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, могут «провести» любой закон. Но принятие законопроекта 3613 станет для сотен тысяч украинцев настоящей катастрофой».

С этим мнением согласны и некоторые эксперты на Украине.

«Нам готовят поистине «коммунальное рабство». Людям придется признавать долги, которые они не могут выплатить, — сказал журналистам в Киеве руководитель Жилищного союза Украины Александр Скубченко. — Иначе — взыскание на имущество».

«В обозримом будущем на улице на Украине окажутся не менее десяти тысяч человек, — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН юрист Виктор Барчук. — Уже сегодня за неуплату по «коммуналке» в нашей стране жилья номинально лишились до 800 семей. Предупреждения о возможном выселении «на руках» фактически имеют как многодетные родители, так и ветераны, и даже инвалиды. Что делать с ними и их родными после принятия «Коммунального закона», остается только догадываться».

«Догадались» активисты местных националистических группировок. На днях представители запрещенной в России крайне правой украинской организации «Тризуб Степана Бандеры» инициировали рассмотрение в той же Верховной раде положения об отправке «должников по ЖКХ» в Донбасс.

«В условиях войны эти люди не только поймут, что нужно платить за каждый потребленный киловатт-час электроэнергии и каждый градус в батарее, но смогут заработать себе на проживание в своих же квартирах и домах лет на пять вперед, — отметил один из таких «активистов», немолодой человек Андрей В. по прозвищу Кролик. — У нас есть и деньги, и средства для того, чтобы оказать помощь «собратьям-должникам», которые нынешней власти вовсе не нужны».

Любопытно, что в ряде украинских регионов уже распространяются листовки на манер «избавим от коммунальных долгов, отправим на передовую [Донбасса]».

«Мы можем даже аннулировать коммунальный долг гражданина, получившего статус участника боевых действий в Донецкой и Луганской областях, и новые правовые акты в его отношении в нашем районе действовать не будут, — многозначительно заметил чиновник государственной администрации Киевской области. — В противном случае «несогласные» станут бездомными».

«Я потерял работу два года назад, задолжал за квартиру 70 тысяч гривен, какой у меня есть выход?» — спрашивает на форуме сайта, поддерживающего политику украинского президента Зеленского, некий житель Полтавской области.

Ответа на этот вопрос не последовало.