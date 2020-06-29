Политолог назвал главную причину нежелания украинцев сотрудничать с МВФ

Единственным выходом для Украины из тяжелой экономической ситуации является признание Киевом дефолта. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Против МВФ

Большая часть граждан Украины выступают против сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ). Такие данные свидетельствуют из результатов опроса общественного мнения КМИС.

Так, более половины респондентов, а именно 61%, рассказали, что «сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты». Таким образом, по сравнению с апрелем, доля противников сотрудничества с фондом увеличилась на 15 процентов (ранее этот показатель составлял 46%).

Ранее совет управляющих Международного валютного фонда одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга для 25 стран — членов в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.

Дефолт может спасти Украину

Как отметил Иван Скориков, запрос на экономический суверенитет у большинства украинцев вполне логичен. И тем выше он становится, чем больше граждане разочаровываются в политике президента Украины Владимира Зеленского, абсолютно не соответствующей его предвыборным обещаниям.

«За Зеленского украинцы голосовали на эмоциях, как за воплощение любимого киногероя из сериала «Слуга народа» — Василия Голобородько. Всем запомнился яркий финал сериала, где прототип будущего президента Зеленского послал в «одно место» визитеров из МВФ, и тем самым разрубил цепи кредитной кабалы. Реальный Зеленский сразу же после победы на прошлогодних выборах послушно поехал на поклон к кредиторам и больше года исправно выполняет все антинародные обязательства перед ними, ради очередной подачки», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, Киев уже принял антинациональный закон о реприватизации банков и отменил мораторий на продажу сельскохозземель. Впереди — пенсионная реформа, сокращение здравоохранения, очередное урезание льгот и повышение тарифов.

«Естественно, что общество негодует от такого контраста между ожиданиями и реальностью. Единственным выходом из ситуации является признание государством дефолта, но «соросята» в окружении президента на это никогда не пойдут. Потому, что это их прямая обязанность от кураторов — проводить экономическое закабаление Украины за международную политическую поддержку. На самом деле лучшего шанса пойти на дефолт, чем сейчас — на фоне мирового кризиса и вирусной паники, — трудно представить. Это мало как испортит и без того удручающую картину, но главное — психологически будет легче воспринято обществом, ставшим более стрессоустойчивым», — заключил Иван Скориков.

Напомним, Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству.