Захарова в декольте рассказала о преимуществах ношения масок

Москва, 29 июня. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Instagram назвала два главных преимущества ношения масок.

Захарова в своем профиле опубликовала фотографию, на котором позирует с декольте в солнцезащитных очках и одноразовой маске. Селфи дипломат сделала, судя по всему, в салоне автомобиля.

«Вижу два плюса в маске: ненадобность фильтров и смещение акцентов. Будьте здоровы!» — написала российский дипломат.

Многие поклонники согласились с представителем внешнеполитического ведомства, отметив, что акценты, действительно, сместились.

«Акценты правда сместились! Берегите себя», — отметил fyo941.

«Да, смещение акцентов точно, в глаза уже не смотрят», — подтвердил photovint.

«Отличное смещение акцентов! Разит наповал», — поделился своими впечатлениями от кадра sergey.samokhin.

Интернет-пользователи также нашли еще одно достоинство ношения маски для женщин — девушкам не нужно красить губы.

«А еще помада не нужна», — добавила love_morning_chess.

Также фолловеры указали, что средства индивидуальной защиты не способны прикрыть силу и красоту российского дипломата.

«Даже в маске чувствуется сила», — указал stazhen.

«Неприкрытая дипломатия», — отметил mix1179.