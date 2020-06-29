Захарова в декольте рассказала о преимуществах ношения масок

Москва, 29 июня. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Instagram назвала два главных преимущества ношения масок.
Захарова в своем профиле опубликовала фотографию, на котором позирует с декольте в солнцезащитных очках и одноразовой маске. Селфи дипломат сделала, судя по всему, в салоне автомобиля.
«Вижу два плюса в маске: ненадобность фильтров и смещение акцентов. Будьте здоровы!» — написала российский дипломат.
Многие поклонники согласились с представителем внешнеполитического ведомства, отметив, что акценты, действительно, сместились.
«Акценты правда сместились! Берегите себя», — отметил fyo941.
«Да, смещение акцентов точно, в глаза уже не смотрят», — подтвердил photovint.
«Отличное смещение акцентов! Разит наповал», — поделился своими впечатлениями от кадра sergey.samokhin.
Интернет-пользователи также нашли еще одно достоинство ношения маски для женщин — девушкам не нужно красить губы.
«А еще помада не нужна», — добавила love_morning_chess.
Также фолловеры указали, что средства индивидуальной защиты не способны прикрыть силу и красоту российского дипломата.
«Даже в маске чувствуется сила», — указал stazhen.
«Неприкрытая дипломатия», — отметил mix1179.
«Вам одной красотой можно дипломатию строить», — добавил gennadiiatiunkin.