Биржевая цена на бензин АИ-95 побила исторический рекорд

Москва, 29 июня. Цена на бензин АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи побила исторический рекорд.

Стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России по итогам торговой сессии 29 июня достигла отметки в 58,17 тысячи рублей за тонну. Таким образом, она выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим показателем.

Предыдущие исторические максимумы фиксировали 17, 18 и 26 июня. А ранее — в июне 2018 года, пишет НСН.

В то же время цена бензина АИ-92 снизилась на 0,23% относительно уровня предыдущей сессии и составила 50,493 тысячи рублей за тонну.

По данным аналитиков, средние цены на бензин «Премиум-95» с 22 по 26 июня выросли до 46,38 рубля за литр. Стоимость бензина «Регуляр-92» на АЗС — на пять копеек, до 43,03 рубля за литр.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов ранее заявил, что рост биржевых котировок может сказаться на стоимости бензина на розничном рынке. Эксперт уверен, что владельцы заправок не смогут не поднять цены при таких условиях.

На прошлой неделе замминистра энергетики Антон Инюцын подчеркнул, что российские регионы должны предоставить возможность льготного перевода автотранспорта на газ до 20 июля.