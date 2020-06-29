Китай создает крупнейшего в мире покупателя нефти

Пекин, 29 июня. Китайские государственные нефтяные компании ведут переговоры о создании группы для осуществления совместных закупок сырой нефти. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

По данным агентства, создание такой группы одобрено властями Китая и китайскими регулирующими органами. Создание единого покупателя нефти позволит китайским компаниям избежать ценового противостояния между собой, а также усилит их позиции в переговорах с производителями нефти. Альянс станет крупнейшим в мире покупателем нефти.

На первом этапе будущий китайский альянс планирует осуществлять закупки некоторых сортов российской и африканской нефти. В июле китайские компании начнут закупки сибирской нефти ESPO. В ближайшем будущем к альянсу намерены присоединиться независимые китайские нефтепереработчики.

По мнению специалистов, причиной создания закупочного альянса является стремительный рост цен на нефть на спотовом рынке. При этом ранее подобный альянс создали китайские металлургические компании для закупок медного концентрата. В настоящее время в этот альянс входят более 10 китайских государственных компаний. На них приходится 80% всего импорта медного концентрата в Китай.