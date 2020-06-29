Битва реликтов. Роман Носиков о конфликте Собчак и раскольников в монастыре

Для тех, кто счастливо все пропустил, потому что на выходных отдыхал и посвящал время семье, а не торчал в Интернете, немилосердно сообщаю:

Ксения Анатольевна Собчак со съемочной группой приперлась в захваченный раскольниками под предводительством схиигумена Сергия Среднеуральский женский монастырь, и там все они огребли от казаков и монашек. Им разбили камеру и надавали оплеух.

Сам запрещенный в служении схиигумен в побоище не участвовал. Его выступление состоялось позже, но тоже не разочаровало. Схиигумен вышел на люди и на камеру заявил, что «правительство Путина — ширма, а Россией правят хасиды и хабадники. А за поправки в конституцию голосовать нельзя, так как это установит над Россией рабовладельческую власть Антихриста».

Российские евреи от оптимизма «батюшки» слегка поднапряглись.

В общем, сказка сказывается скоро, а дело государево пока как-то не делается.

Зритель любит фильмы про Кинг-Конга и Годзиллу. Нам, людям, вообще нравится смотреть на схватки гигантских древних чудовищ родом из начала мира, из первобытного хаоса, когда все было не то, что нынче.

Чудовища поражают нас своими гротескными чертами — огромными лапищами и глазищами, неукротимой яростью и отсутствием рефлексии и сомнений.

Они швыряют друг в друга корабли и куски небоскребов, дышат огнем и перешагивают мосты.

Но на самом деле они олицетворяют человеческий страх перед хаосом и собственной природой. Мы, глядя на то, как Годзилла огромными зелеными ногами давит автомобили, радуемся, что прочно защищены от чего-то подобного цивилизацией.

Та битва, что произошла в Среднеуральском женском монастыре между съемочной группой Ксении Собчак и последователями мятежного схиигумена Сергия (Романова), интересна нам по той же самой причине.

Дело в том, что и «модная скандальная» Ксения Анатольевна, и «борец с властью хасидов в России» Сергий — реликты, пережившие свое время. Тот и другой — порождение 1990-х — времени, которое в русской вселенной является аналогом первобытного хаоса.

Ни один из них не должен был занимать того места, которое занимает. Только 1990-е с их презрением к правилам могли породить такое.

Ксения Анатольевна никак не должна была попасть в медиаэлиту. Ее положение в ней — результат нарушения правил элитного отбора и разрушения традиционных социальных фильтров.

Ее известные нам личные данные — очарование, манеры, образованность, трудолюбие и так далее — не позволяют предполагать в ней человека, способного осуществлять функции элиты или добиваться элитного статуса.

Схиигумен Сергий тоже не должен был стать священником. Он убийца и предатель. Он, будучи милиционером, то есть человеком, который обязан защищать людей, совершил убийство.

Согласно церковным канонам, убийца не может быть рукоположен в священство. Но в период хаоса правила не действуют, и беззаконие произошло.

И сейчас схиигумен Сергий уже не в милицейской форме, а в одеянии монаха, как и раньше употребляя во зло полученную от людей власть, губит их. Только раньше, будучи милиционером, он убил человека телесно, а теперь он убивает доверившихся ему людей духовно.

В этом он совершенно солидарен со своей «противницей», которая занимается совершенно тем же самым, но не в дальних скитах и захваченных монастырях, а на телешоу, предлагая людям возможность публично деградировать в обмен на известность.

Таким образом, перед нами борьба двух хтонических существ, абсолютно противоположных внешне, но совершенно идентичной природы.

Стоит также отметить, что до нынешних дней оба реликта сумели сохраниться только потому, что находятся в средах обитания, максимально оторванных от общества. Ведь наша медиатусовка оторвана от нас практически в той же степени, как и дальний монастырь, — с той только разницей, что в монастыре — монашки и пост, а в медиатусовке — кокаин и шалавы.

То, что они не узнают друг в друге своих, — нормально. Обе стороны уверены в своем невероятном духовном превосходстве как друг над другом, так и над нами. Они полагают друг друга противоположностями, ориентируясь не по отношению к людям, а по идеологическим рюшечкам.

Их внезапное обострение и припадки самоманифестации вызваны тем, что страна все дальше уходит от них, оставляя их все больше в прошлом.

Им страшно забвение.

Гордость не позволяет им смириться со своей судьбой. Им хочется напомнить о себе погромче, и если даже не удастся снова войти в мир живых, то хотя бы погромче хлопнуть дверью при уходе.

Они делают амбициозные заявления, устраивают скандалы и провокации, швыряются друг в друга и в нас людьми и угрозами. Назначают себя борцами с мракобесием или с еврейским владычеством.

Цена что одному, что другому — потраченные человеческие жизни.

Но судьба их — исчезнуть и быть забытыми навсегда.