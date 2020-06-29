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Битва реликтов. Роман Носиков о конфликте Собчак и раскольников в монастыре

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Битва реликтов. Роман Носиков о конфликте Собчак и раскольников в монастыре

Для тех, кто счастливо все пропустил, потому что на выходных отдыхал и посвящал время семье, а не торчал в Интернете, немилосердно сообщаю:

Ксения Анатольевна Собчак со съемочной группой приперлась в захваченный раскольниками под предводительством схиигумена Сергия Среднеуральский женский монастырь, и там все они огребли от казаков и монашек. Им разбили камеру и надавали оплеух.

Сам запрещенный в служении схиигумен в побоище не участвовал. Его выступление состоялось позже, но тоже не разочаровало. Схиигумен вышел на люди и на камеру заявил, что «правительство Путина — ширма, а Россией правят хасиды и хабадники. А за поправки в конституцию голосовать нельзя, так как это установит над Россией рабовладельческую власть Антихриста».

Российские евреи от оптимизма «батюшки» слегка поднапряглись.

В общем, сказка сказывается скоро, а дело государево пока как-то не делается.

Зритель любит фильмы про Кинг-Конга и Годзиллу. Нам, людям, вообще нравится смотреть на схватки гигантских древних чудовищ родом из начала мира, из первобытного хаоса, когда все было не то, что нынче.

Чудовища поражают нас своими гротескными чертами — огромными лапищами и глазищами, неукротимой яростью и отсутствием рефлексии и сомнений.

Они швыряют друг в друга корабли и куски небоскребов, дышат огнем и перешагивают мосты.

Но на самом деле они олицетворяют человеческий страх перед хаосом и собственной природой. Мы, глядя на то, как Годзилла огромными зелеными ногами давит автомобили, радуемся, что прочно защищены от чего-то подобного цивилизацией.

Битва реликтов. Роман Носиков о конфликте Собчак и раскольников в монастыре

Та битва, что произошла в Среднеуральском женском монастыре между съемочной группой Ксении Собчак и последователями мятежного схиигумена Сергия (Романова), интересна нам по той же самой причине.

Дело в том, что и «модная скандальная» Ксения Анатольевна, и «борец с властью хасидов в России» Сергий — реликты, пережившие свое время. Тот и другой — порождение 1990-х — времени, которое в русской вселенной является аналогом первобытного хаоса.

Ни один из них не должен был занимать того места, которое занимает. Только 1990-е с их презрением к правилам могли породить такое.

Ксения Анатольевна никак не должна была попасть в медиаэлиту. Ее положение в ней — результат нарушения правил элитного отбора и разрушения традиционных социальных фильтров.

Ее известные нам личные данные — очарование, манеры, образованность, трудолюбие и так далее — не позволяют предполагать в ней человека, способного осуществлять функции элиты или добиваться элитного статуса.

Схиигумен Сергий тоже не должен был стать священником. Он убийца и предатель. Он, будучи милиционером, то есть человеком, который обязан защищать людей, совершил убийство.

Согласно церковным канонам, убийца не может быть рукоположен в священство. Но в период хаоса правила не действуют, и беззаконие произошло.

И сейчас схиигумен Сергий уже не в милицейской форме, а в одеянии монаха, как и раньше употребляя во зло полученную от людей власть, губит их. Только раньше, будучи милиционером, он убил человека телесно, а теперь он убивает доверившихся ему людей духовно.

В этом он совершенно солидарен со своей «противницей», которая занимается совершенно тем же самым, но не в дальних скитах и захваченных монастырях, а на телешоу, предлагая людям возможность публично деградировать в обмен на известность.

Таким образом, перед нами борьба двух хтонических существ, абсолютно противоположных внешне, но совершенно идентичной природы.

Битва реликтов. Роман Носиков о конфликте Собчак и раскольников в монастыре

Стоит также отметить, что до нынешних дней оба реликта сумели сохраниться только потому, что находятся в средах обитания, максимально оторванных от общества. Ведь наша медиатусовка оторвана от нас практически в той же степени, как и дальний монастырь, — с той только разницей, что в монастыре — монашки и пост, а в медиатусовке — кокаин и шалавы.

То, что они не узнают друг в друге своих, — нормально. Обе стороны уверены в своем невероятном духовном превосходстве как друг над другом, так и над нами. Они полагают друг друга противоположностями, ориентируясь не по отношению к людям, а по идеологическим рюшечкам.

Их внезапное обострение и припадки самоманифестации вызваны тем, что страна все дальше уходит от них, оставляя их все больше в прошлом.

Им страшно забвение.

Гордость не позволяет им смириться со своей судьбой. Им хочется напомнить о себе погромче, и если даже не удастся снова войти в мир живых, то хотя бы погромче хлопнуть дверью при уходе.

Они делают амбициозные заявления, устраивают скандалы и провокации, швыряются друг в друга и в нас людьми и угрозами. Назначают себя борцами с мракобесием или с еврейским владычеством.

Цена что одному, что другому — потраченные человеческие жизни.

Но судьба их — исчезнуть и быть забытыми навсегда.

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