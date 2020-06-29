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Экономика

Политолог спрогнозировал застой на Украине после осенних выборов

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Украина оказалась в положении СССР

Киев, 29 июня. Осенью нынешнего года на Украине пройдут выборы, которые способны поставить ее на грань краха. Политолог Андрей Ермолаев в эфире местного телеканала «НАШ» заявил, что государство может оказаться в положении «СССР перед распадом».

По словам специалиста, на данный момент Украина уже находится в достаточно незавидном положении. Дело в том, что связывающие регионы крупные производства были уничтожены за годы независимости страны, что негативно сказывается на целостности образования. У областей остается все меньше поводов быть единым целым, а уровень недовольства центральной властью, тем временем, растет. Появляются также стороны, которые борются внутри страны за власть и оставшиеся ресурсы.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на политолога, пока многочисленные объединения борются за сферы влияния, никто не занимается производственным трудом. Предпринимательские группы также теряют заинтересованность в едином украинском государстве.

«Последней битвой» за ресурсы в такой обстановке вполне может стать осенняя предвыборная компания. Дело в том, что выборы будут связаны с ростом локального патриотизма и критикой центра, что еще более дестабилизирует обстановку.

«Мы реально окажемся в положении, в котором был Советский Союз примерно в 1990 году», — заметил подвел итог эксперт.

Стоит заметить, что перед выборами положение действующего главы государства Владимира Зеленского тоже можно назвать достаточно незавидным. Как сообщалось ранее, рейтинг президента установил новый антирекорд.

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Источник: «НАШ»
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