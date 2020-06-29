Эксперт уверен, что Берлин не простит США переход красной черты по «Северному потоку — 2»

Берлин рассчитывает на то, что Вашингтон склонится к более мягкому варианту санкций против «Северного потока — 2»; Германия не простит США переход через красную черту. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

В ожидании санкций

В кабмине ФРГ ожидают окончательного решения американского конгресса по ограничительным мерам против «Северного потока — 2», отношение к экстерриториальным санкциям остается неизменным. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной, и в остальном мы ожидаем, какое именно решение примет конгресс», — заявил Зайберт.

Германия не простит

Как отметил Дмитрий Родионов, немецкие политики вполне обоснованно рассчитывают на то, что Вашингтон склонится к более мягкому варианту санкций.

Напомним, на днях в палату представителей был внесен новый проект санкций, в котором были выведены из-под удара европейские госструктуры, занимающиеся сертификацией трубопровода, его тестированием и инспекцией.

«Это значительно более мягкий вариант, чем тот, что был ранее представлен сенаторами Тедом Крузом и Джинн Шейхин. Весьма велика вероятность, что именно он и будет принят. Американцы не хотят перегибать палку. Круз и Шейхин — отдельная тема, эти люди просто пиарятся, выполняют роли «злых полицейских». В этом деле существует красная черта, переход которой может реально спровоцировать немцев на жесткий ответ. Трампу это точно не нужно, тем более накануне выборов. Немного попугать Меркель, построить из себя «крутого парня», способного «нагнуть» кого угодно — это да. Но не перегибать палку, а то она может сломаться и больно ударить в лоб», — пояснил Дмитрий Родионов.

«Их ждет жесткий ответ»

По мнению эксперта, американцам и не нужно останавливать «Северный поток — 2». Задача была отсрочить его до подписания контракта с Украиной. Срывать проект никто и не собирался. Американцы прекрасно понимают, что европейцы ни за что не согласятся на это.

«А если бы и согласились — Вашингтон просто не способен заменить выпадающие объемы российского газа. И дело не в цене. Физически не сможет. Тем более, что из-за нефтяных штормов последних месяцев добыча в США резко упала, а европейцы заранее наполнили свои хранилища до отказа — так что газа у них полно. Задача Вашингтона сейчас — сохранить лицо, показать, что они на этом не сдают назад и продолжают свою борьбу с «Северным потоком — 2», — добавил Родионов.

Но форсировать процесс США не будут. Борьба эта будет больше имитационная, возможно, точечная — против конкретных людей и компаний. В конце концов, если бы США захотели, они давно наложили бы санкции на сам «Газпром» и покупателей его газа, но это было бы равносильно объявлению войны, уверен эксперт.

«Так что немцам нет смысла паниковать. Американские санкции позволят и им сохранить лицо после ряда грозных заявлений немецких политиков — вроде как санкции вводятся, давление Вашингтона продолжается, но отвечать на него не нужно», — заключил Дмитрий Родионов.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении «Северного потока — 2».

Депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.