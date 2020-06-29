Аналитики НАТО обеспокоены успешной операцией российских военных в Сирии

Москва, 29 июня. Аналитики НАТО констатировали значительное усиление возможностей России в области тактических вооружений, сообщил автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Запольскис обратил внимание на заявление польских военных о значительном превосходстве российских вооружений. Эксперт считает, что «очередной вопль» польских военных ― это не просто требование денег от правительства.

Знаменитая американская аналитическая группа RAND также отмечает, что расклад сил в Прибалтике складывается не в пользу НАТО. Альянс не сможет противостоять России в Прибалтике даже при семикратном увеличении численности размещенных войск.

Более того, НАТО не сможет использовать излюбленный прием ― захват господства в воздухе, это не позволит сделать российская ПРО/ПВО, пишет «Царьград».

«Все сказанное на фоне того, как среди стран — членов НАТО нарастает недоумение по поводу необходимости «противостоять русским», создает интересную коллизию, в которой вопль польских экспертов может оказаться гласом вопиющего в пустыне», — добавил Запольскис.

Польские эксперты издания Defence24 отмечают, что Россия резко увеличила не только долю новых вооружений, но и эффективность их использования. Об этом свидетельствует и операция российских военных в Сирии. Больше всего польских экспертов волнуют приемы российских танков ― карусель и сирийский вал.