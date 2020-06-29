«Успела откушать не только шашлыков»: свидетель привел подробности скандала с Волочковой

Подробности скандала с балериной Анастасией Волочковой, на которую составили протокол о нарушении правил самоизоляции с связи с пандемией COVID-19, стали известны Федеральному агентству новостей.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась семиминутная видеозапись, на которой Волочкова, величая себя «примой-балериной всея Руси», откровенно хамит стражам порядка, которые составляют на нее протокол за нарушение требований Роспотребнадзора. Как выясняется из ролика, Волочкова приехала помолиться в Дивеевский монастырь (трогательные кадры из этой поездки представлены в ее Instagram). Однако, согласно требованиям Роспотребнадзора Нижегородской области, к которой относится Дивеево, тем, кто приезжает из неблагополучных по COVID-19 регионов предписано соблюдать 14-дневную самоизоляцию, чего Волочкова делать не стала.

В ходе беседы с правоохранителями Анастасия вела себя, скажем мягко, вызывающе. А под конец дошла до прямых оскорблений в адрес представителей правоохранительных органов. При этом балерина упоминала о своих связях и угрожала обидчикам скорым увольнением. Полицейские вели себя подчеркнуто вежливо, но указали Волочковой, что ей может грозить в том числе уголовное наказание за оскорбление представителей власти.

Корреспонденту ФАН удалось получить комментарий человека, который был свидетелем злоключений Волочковой в Дивеево.

«Наша прима неожиданно решила помолиться в Дивеевском монастыре, который закрыт на карантин. Из монастыря, где люди законопослушные и адекватные, конечно, позвонили по 112, мол, к нам тут залетала такая-то, — рассказал источник. — Но, так как она уже уехала, полиция поехала ее искать. Она по дороге заехала в местный магазинчик на Арзамасской улице, там местный предприниматель Иван Бабкин ее узнал, /обалдел/ (источник употребил другое слово) от неожиданности и пригласил на шашлыки с выпивкой. Настена, естественно, согласилась — вот у него на шашлыках ее и накрыли».

По словам источника, полиция вежливо начала уговаривать приму — мол, нарушение карантина, теперь должна на 14 суток самоизолироваться.

«Но Настя уже успела откушать не только шашлыков, и ее понесло», — рассказал источник.

Дальше следует эмоциональный рассказ, как балерина кричала, что сейчас позвонит своим высокопоставленным друзьям, которые «всех уволят». Дозвониться, впрочем, не удалось. Всем — и полиции, и представителям администрации Волочкова сообщила, что они с понедельника здесь больше не работают, рассказал собеседник ФАН.

«Пока Настя буянила, ее водитель — человек адекватный и трезвый — договорился с полицейскими, что напишет ходатайство о рассмотрении дела в Москве — о переводе административки по месту регистрации и проживания», — говорит источник.

Полицейские согласились, поскольку это в рамках закона, и приняли ходатайство.