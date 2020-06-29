Доктор Мясников объяснил, как питаться в жару

Москва, 29 июня. Известный врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал в жару употреблять больше воды, а мясо и жирную пищу заменить на овощи и фрукты.

«Надо следить за мочой, она должна быть светлой. Если она становится темной, значит, вы обезвожены», — объяснил доктор.

Мясников порекомендовал воздержаться от приема мочегонных средств, чтобы не навредить организму.

Говоря о питании, врач посоветовал ограничить количество углеводов, в том числе выпечку и сладкое. Это, по его словам, поможет избежать отеков ног. Мясников считает, что в жару лучше есть фрукты и овощи — их организму переработать легче.

Врач призвал не забывать о том, что в жару некоторые продукты не стоит оставлять вне холодильника более чем на два часа, иначе они могут испортиться.

Ранее диетолог Марина Аплетаева предложила такое питание в условиях повышенных температур: на завтрак омлет с овощами, на обед — овощные холодные супы, а на ужин — птицу, рыбу с овощами, фруктово-ягодный десерт. По словам специалиста, на время жары лучше ограничить потребление кофе до одной-двух чашек в день, а черный чай заменить на зеленый, фруктовый или травяной.

Отметим, что в летний период одним из популярных лакомств становится черешня. Нутрициолог Ольга Деккер предупредила, что от сладких сортов этой ягоды стоит отказаться диабетикам и аллергикам.