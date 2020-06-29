Москва, 29 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал о политическом давлении на создателей вакцины от коронавируса в США.

«Ученые и врачи находятся под беспрецедентным политическим давлением. Президент США Дональд Трамп поручил разработать вакцину, после чего американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов начало подвергаться давлению с целью ускорить процесс обязательной сертификации. Однако все люди понимают, что борьба с инфекцией не может быть опаснее, чем сама инфекция. Мы говорим о вакцинах в условиях, когда не знаем существует ли иммунитет к этой болезни. Вакцину сделать просто, однако будет ли она безопасна?» — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 9,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 498 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 641 тысяч случаев, девять тысяч человек скончались. Более 400 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.