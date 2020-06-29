Симоньян завила о лицемерии этических норм США

Вашингтон, 29 июня. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram очередной всплеск «политкорректности» в Соединенных Штатах. Как заметила журналист, Америка уже отказывается от собственной истории и культуры из-за «этических норм».

Первый толчок изменения ценностей и этики, как обычно, начался в США. Оттуда он распространился на сателлиты, а сами американцы начали отказываться даже от относительно молодых сериалов, которым всего по 10-15 лет. Шутки из них уже считаются недопустимыми.

В будущем запретов будет становиться все больше. Может возникнуть запрет и на черную одежду, и на исполнение этнических песен, именование женщины — женщиной. Как заметила Симоньян, не последние либеральные активисты уже покушаются.

Однако борьба за права ведется американцами весьма лицемерно и избирательно. Они легализуют гомосексуальные браки, однако оставляют под запретом многоженство, которое может быть свободным выбором людей.

Также американцы стараются не задумываться о трагической судьбе индейцев и о названии этого народа, которое возникло из-за ошибки. Европейские мореплаватели перепутали их с другим народом, поэтому и название народа, и многие топонимы до сих пор могут быть оскорбительными.

«Когда переименовываем Индиану? Громим Индианаполис? Смею предположить, что и это все не за горами», — заметила редактор.

Если этика продолжит меняться также быстро, как она делает сейчас, то в скором времени не останется «невиновных» людей. Сложится ситуация, когда все говорили нечто недопустимое.

Ранее Симоньян ранее уже комментировала положение вещей в Соединенных Штатах. Журналистка пришла к вводу, что в мемуарах чиновника Джона Болтона есть признаки скорого развала американского государства.