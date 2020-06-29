Появились подробности скандального общения «примы-балерины всея Руси» Волочковой с полицией

Нижний Новгород, 29 июня. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала. Танцовщица тайно проникла в село Дивеево, которое находится на карантине. В Сети вспыли подробности инцидента.

Волочкова ранее сообщила, что посетила «святое место Дивеево», где повстречала светлых и прекрасных людей. Танцовщица, тайно проникшая в населенный пункт и нарушившая карантинные меры, была возмущена приездом сотрудников полиции к ней в гости.

Звезда по-хамски разговаривала с правоохранителями, не понимая, почему к ней они прибыли. На артистку составили административный протокол, но она отказалась его подписывать.

«Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь», — сказала 44-летняя звезда.

Она не стеснялась в выражениях, грубо разговаривала с правоохранителями и оскорбляла их. Так, например, одного из полицейских знаменитость назвала «последним чмом». Звезда также напомнила о своей популярности среди местных жителей и заявила, что она «прима-балерина всея Руси».

Звезда балета демонстративно пыталась показать свой статус и задеть мужчин. Она даже решила пойти на радикальные меры — угрозы.