Официантка из Австралии разбогатела на фотографиях и решила исполнить мечту детства

Голд-Кост, 29 июня. Официантка из Австралии Тиган Кэй кардинально изменила свою жизнь, продавая собственные «пикантные» фото пользователям платной соцсети.

Австралийка трудилась в одной из точек фаст-фуда и в пересчете на рубли получала в неделю чуть больше 8600. Ее подруга предложила зарегистрироваться в платной соцсети, и после колебаний и скептических размышлений Тиган Кэй решилась.

«Сперва я была настроена скептически из-за того, что у меня было особое отношение к подобному контенту, и мне было непривычно, но все же я захотела попробовать», — поделилась красавица.

Предложение подруги обернулось финансовым успехом. Теперь в день она зарабатывает по 90 тысяч. Дополнительный заработок приносят публикации фотографий по желанию заказчиков.

Девушка обратила внимание, что «не полностью раскрывается» на фотографиях. Ей нравится то, что она делает. Она подчеркнула, что в этой соцсети публикуются далеко не только вульгарные фото.

«Лично я делюсь в этой соцсети закулисьем своих фотосессий в нижнем белье, роликами, отснятыми во время модельных съемок. Это одна из лучших вещей, которыми я когда-либо занималась», — призналась Кэй.

По словам бывшей официантки, основная часть ее поклонников – женщины: модели и фотографы, которые таким образом получают вдохновение.

Девушка надеется, что благодаря новому источнику заработка она сможет реализовать мечту детства — станет моделью.

Напомним, что ранее актриса, бывшая участница боев в стиле MMA Джина Карано порадовала подписчиков откровенным фото.