Доктор Мясников рассказал, как едва не заразился ВИЧ-инфекцией

Москва, 29 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как едва не заразился ВИЧ-инфекцией.

По его словам, существуют лекарства, которые предупреждают ВИЧ-инфекцию. При этом однажды он был вынужден принимать эти лекарства, так как едва не заразился ВИЧ-инфекцией.

«Если у вас произошел контакт с больным СПИДом или вы укололись иглой ВИЧ-инфицированного, то вам необходимо начать прием лекарств, которые предупреждают инфекцию. В каждом госпитале есть запас таких лекарств. Я укололся иглой от шприца, который использовался для укола умирающему больному. Меня заставили горстями пить эти лекарства. Главное начать их прием в первые три часа после инцидента», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Ранее стало известно, что эпидемия коронавируса может стать причиной возникновения вспышек ВИЧ-инфекции в России. По словам специалистов, в некоторых регионах было приостановлено тестирование на вирус иммунодефицита, а СПИД-центры принимают лишь тяжелобольных, ограничив остальную деятельность развозом лекарств. Кроме того, были приостановлены программы низкопорогового скрининга, которые позволяли человеку анонимно провериться на инфекцию.