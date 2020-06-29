Николай Дроздов отреагировал на гибель дельфинов в Черном море

В России необходимо решать проблему загрязнения Черного моря и искать новые пути переработки отходов. С таким мнением выступил известный телеведущий, профессор МГУ имени Ломоносова Николай Дроздов, комментируя сообщения о гибели дельфинов на Кубани. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Гибель дельфинов в Черном море

Жители черноморского побережья бьют тревогу: на местные пляжи выбрасывает тела погибших дельфинов. Как сообщали в сочинском центре спасения китообразных «Дельфа», в начале июня произошло два выброса дельфинов на берег: один — в Сочи, второй — в Новороссийске.

«Обе белобочки были в критическом состоянии и вскоре погибли. Ветеринары отобрали биологический материал и пробы крови. Мы получили и проанализировали результаты исследования крови», — сообщала «Дельфа» в своих социальных сетях.

Исследование крови показало признаки тяжелой интоксикации в организме животных. Как сообщали специалисты «Дельфы» в комментарии KP.Ru, в мае погибли 133 дельфина, причем 94 из них — на побережье от Геленджика до Керченского моста. По данным РИА Новости, за июнь на черноморском побережье Кубани погибли 80 дельфинов — это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Николай Дроздов: Нужны новые способы переработки отходов

Чем вызвана гибель дельфинов на черноморском побережье и как можно спасти морских млекопитающих? Федеральное агентство новостей обратилось за ответами к профессору Николаю Дроздову.

«Здесь трудно найти одного виноватого и искать всего одну причину. Будем называть вещи своими именами: антропогенное загрязнение Черного моря нарастает и нарастает. Численность населения на побережье растет, строят новые дороги, возникают поселения, появляются эстакады. Но люди до сих пор не придумали, куда деть канализационные отходы, и загрязнение не может не сказываться на дельфинах, живущих в море», — сказал Николай Дроздов.

Проблема загрязнения мирового океана уже давно не нова, добавил зоолог. Однако это не значит, что люди ради спасения морской фауны должны оставить города и курорты на побережье. Николай Дроздов призвал искать новые способы переработки отходов, которые позволят минимизировать загрязнение морей.