Москва, 29 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как дальше будет развиваться эпидемия коронавируса.

«Я всегда сравнивал эпидемию коронавируса с тлеющими торфяниками. Коронавирус уже с нами и он никуда не уйдет. Существует три возможных сценария развития эпидемии. Первый сценарий предполагает медленное «тление» эпидемии с одинаковой частотой. Согласно второму сценарию, эпидемия будет вспыхивать и затухать по нисходящей синусоиде. Третий сценарий предполагает волнообразное развитие пандемии, когда громадная волна «вышибает» всех, после чего падает до нуля, а через несколько месяцев опять взрывается», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 9,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 498 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 641 тысяч случаев, девять тысяч человек умерли. Более 400 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.