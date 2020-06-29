Названа профессия, гарантирующая самую высокую пенсию в России

Москва, 29 июня. В России опубликован рейтинг профессий или должностей, гарантирующих гражданам РФ наиболее высокие пенсии в старости. Список возглавили должности президента и премьер-министра.

Когда действующий президент уйдет на пенсию, он сможет получать сумму в размере 75% от своей заработной платы (580 тысяч рублей).

Как пишет издание KP.Ru, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев получает пенсию в размере 800 тысяч рублей. Также журналисты добавили, что если премьер-министр РФ проработает во главе правительства от одного до трех лет, то сможет получать пенсию в размере 55% от средней зарплаты. Если он будет руководить правительством дольше, то получит 75% свое зарплаты в качестве пенсии. Это около 465 тысяч рублей.

На третьем месте по размеру пенсии в РФ оказались космонавты. Представителям этой профессии пенсию начинают платить после 25 лет выслуги. Если сначала она составляет 55% от зарплаты, то в случае, если космонавт работает еще десять лет, ее могут поднять до 85%. Таким образом, пенсия составляет от 165 тысяч до 255 тысяч рублей в месяц.

На четвертом месте оказались судьи, чья пенсия рассчитывается в размере от 50 до 80% от оклада (от 70 до 250 тысяч рублей). На пятом месте списка — губернаторы, пенсия которых до 150 тысяч рублей в месяц.

В топ-10 профессий, обеспечивающих высокую пенсию, также попали обладатели звания Героев России, федеральные министры, депутаты Госдумы, народные и заслуженные артисты, высокопоставленные военные.