Нелли Кобзон рассказала о самочувствии на фоне слухов о госпитализации с COVID-19

Москва, 29 июня. Вдова знаменитого певца Иосифа Кобзона Нелли рассказала о самочувствии на фоне слухов о госпитализации в больницу с коронавирусом.

Неделю назад появились сообщения, что Нелли Кобзон попала в больницу, у нее якобы диагностировали COVID-19. На звонки журналистов она не отвечала. Как выяснилось позже, женщина просто отключила телефон, который разрывался от входящих звонков.

Вдова Иосифа Кобзона подтвердила Kp.ru, что, действительно, лежала в клиническом госпитале. Туда она попала после того, как почувствовала недомогание.

«Я действительно болела — не знаю чем. Сейчас у меня все анализы хорошие. И вряд ли у меня был коронавирус. Так бы быстро все не восстановилось. Я не болела сильно. Температуры не было — у меня не было никаких симптомов. Я просто попала в больницу, и хотела сама сделать для себя все анализы», — отметила Нелли Кобзон.

Она поблагодарила всех тех, кто переживал за ее здоровье, и еще раз добавила, что чувствует себя нормально.

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