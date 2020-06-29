Садальский начал готовить свои похороны

Москва, 29 июня. Российский актер Станислав Садальский начал планировать свои похороны.

По словам актера, друзья подарили ему место на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве. При этом у актера уже имеется «забронированное» место на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Когда у меня брат погиб. Тогда я к Собчаку (первый мэр Санкт-Петербурга — Прим. ФАН) обратился, и он сказал, что не имеет права давать моему брату место на престижном кладбище. Тогда я спросил, достоин ли я кладбища — он сказал да. После этого я попросил составить бумаги и сделал завещание, чтобы я был похоронен на Волковском кладбище, так Собчак сразу дал и брату моему место», — пояснил Садальский.

Он также добавил, что о вопросе похорон необходимо думать заранее, так как после смерти родственники могут организовать похороны в угоду собственным интересам. Кроме того, Садальский назвал «прекрасным активом» место на Ваганьковском кладбище, которое он получил в подарок, передает iReactor.

«Это такая дорогая вещь, место. Кто-то платил крупные суммы, и у меня есть место. Кто-то друга перезахоранивал своего. Это очень хороший подарок, и я при нужде могу передарить его кому-нибудь», — отметил Садальский.

Актер уверен, что каждый человек должен подумать о своих похоронах еще при жизни. Именно поэтому он начал планировать свои похороны заранее.