Трамп заступился за Россию в ответ на фейк The New York Times

Газета The Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников заявила, что якобы из-за сговора России с талибами в Афганистане погибли американские военнослужащие. При этом предъявлением каких-либо веских доказательств в пользу своего заявления американские газетчики не озаботились.

Их и не последует, поскольку главным в этой публикации, а также в других подобных ей сообщениях американских СМИ является не поиск истины, а стремление в угоду предвыборной борьбе бросить тень на действующего президента США Дональда Трампа.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший историю публикаций с обвинениями РФ в причастности к гибели американских военнослужащих в Афганистане.

«Самое время делать на этом деньги!..»

Русофобия и пресловутая «русская угроза» на Западе всегда были ходовым товаром. Тиражирование тезиса «The Russians are coming» позволяло США и возглавляемой ими Организации Североатлантического договора на протяжении всей холодной войны исправно вытрясать из налогоплательщиков суммы для обогащения владельцев концернов, производивших вооружение, а также списывать на «происки Иванов» собственные грешки и промахи.

Исчезновение Организации Варшавского договора и распад СССР стали одновременно и психологической победой НАТО, и, как сказал бывший председатель американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пэйс, «худшим известием для Альянса». Созданная изначально для противостояния советской угрозе Организация Североатлантического договора с исчезновением Советского Союза оказалась дезориентированной. Соединенным Штатам пришлось приложить серьезные усилия, чтобы обосновать необходимость дальнейшего существования Альянса, который, помимо прочего, являлся едва ли не самым важным инструментом для защиты американских интересов в Европе.

В ход пошли рассуждения о необходимости военной поддержки «молодых европейских демократий» и, как следствие, так называемое «расширение НАТО на Восток». И все же Штатам отчаянно не хватало нового врага. Сильного! Большого! Жестокого! Беспощадного!

«Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), несмотря на все стремление янки раздуть из Усамы бен Ладена вселенское зло, на такую роль не тянула. Иран с Северной Кореей? Несерьезно. Китай? Да, но нет, и вообще — позже. Тогда, быть может… ммм… Россия? Тем более что та в 2008 году в кои-то веки позволила себе дать противнику сдачи… Но — все же нет: уж слишком адекватными выглядели действия ВС РФ в Южной Осетии. Вот если бы русские вломились в Тбилиси и разнесли там все вдребезги!.. Но они, к разочарованию Белого дома, не вломились и не разнесли.

Пришлось ждать дальше. И ведь дождались же!.. Когда грянула весна 2014 года, воссоединение Крыма с Россией и война в Донбассе, восторгу военно-политического руководства США не было предела. Это было именно то, что нужно! По телеканалам непрерывным потоком пошли кадры с деловитыми «вежливыми людьми» и современной российской военной техникой. Иностранные военные эксперты хором принялись исполнять пеан в честь возродившейся военной мощи России. Парад 9 мая 2015 года на Красной площади с проходом «Армат» только добавил огоньку всему этому увлекательному шоу.

С серьезными лицами серьезные люди в правительствах и военных штабах США доставали с антресолей схемы «русских бросков к Ла-Маншу», сдували с них архивную пыль и снова пускали в дело, на выходе получая увеличение бюджетов на нужды Пентагона и американских разведструктур. Что до НАТО, то Альянс в этих обстоятельствах начал переживать подлинный ренессанс, а США с облегчением снова возложили на себя пожухшие было лавры Спасителей Всего Свободного Мира.

Надо только не забывать время от времени с помощью СМИ пришпоривать обывателей новыми известиями о «злодейских замыслах Кремля». Словом, как выразился Бобби Котик, разработчик и издатель серии компьютерных игр Call of Duty, «сейчас снова входит в моду тема из Red Alert 3 «Красный медведь пробудился»: плохие парни с Востока готовы напасть на хороших парней с Запада — самое время делать на этом деньги!..»

Главная цель — не Россия, главная цель — Трамп

Победа в Штатах на президентских выборах в 2016-м Дональда Трампа, отправившая в нокдаун процветавших при Бараке Обаме демократов, неоконов и глобалистов, открыла возможность использования тезиса о «русской угрозе» на принципиально новом поле — внутриамериканском — в междоусобной борьбе политических партий. Начало этому положили обвинения России во вмешательстве в американские выборы 2016 года, опираясь на которые демократы через подконтрольные им медиа транслировали простую, как полено, мысль: «Трамп никогда бы не победил, если бы ему не помогали русские. Трамп — агент Кремля!»

Инициированное впоследствии политическими противниками Трампа расследование выявило массу всего интересного, включая заговор американских демократов и спецслужб, а также европейских элит против нового президента Штатов. Пожалуй, единственное, что это расследование так и не смогло предъявить, так это неоспоримые доказательства вмешательства Москвы в американские выборы 2016-го.

Однако к моменту окончания следствия в США правда уже мало кого интересовала, ибо в результате инспирированной оппонентами Трампа шумной информационной кампании, перенасыщенной огульными обвинениями, значительная часть американского общества оказалась на 200% убеждена, что «Дональд — агент Путина». В общем, эта тема уже перестала быть вопросом поиска истины, превратившись в вопрос веры, близкой по эмоциональному накалу к религиозной.

Когда это наложилось на накопившиеся в Штатах социально-экономические проблемы, усталость населения от карантинных мероприятий и растущее в обществе напряжение перед выборами 2020 года, получился кумулятивный эффект, приведший в США к «взрыву» разнокалиберных протестных движений. При этом противники Трампа, во многом и спровоцировавшие взрыв протестного потенциала, не перестают подбрасывать в охвативший Штаты «информпожар» все новые «поленья». Очень часто эти вбросы продолжают спекулировать на теме «русской угрозы», стремясь доказать американскому электорату, что «The Russians are coming», а «Трамп слаб» и, как вы помните, он вообще «агент Путина». Поэтому Штатам нужен новый президент. Какой? Не Трамп!

Как и в случае с ранее упоминавшимися обвинениями России во вмешательстве в выборы 2016 года, обоснованность новых обвинений в адрес нашей страны тут дело десятое. Главное — побольше алармизма и накала страстей! Ведь главная цель — не Россия, главная цель — Трамп, который «позволяет России творить все это».

Как эта нехитрая схема работает на практике, наглядно продемонстрировала давно действующая в интересах демократов газета The New York Times.

The New York Times и «заказуха»

26 июня NYT со ссылкой на анонимные источники в американской разведке опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и — внимание! — что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу.

Тональность статьи прямо намекала американскому обывателю: мол, смотрите, русские уже платят талибам за скальпы американских солдат, а наш президент на это никак не реагирует. Трампа геть!

И без того «перегретое» американское общество забурлило — в Twitter появились угрозы в адрес российских дипломатов. Посольство России в США, комментируя статью NYT, назвало ее фейком и потребовало от американских властей действенных мер по обеспечению выполнения своих международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В МИД России прямо назвали публикацию NYT вбросом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ответит на обвинения в подстрекательстве боевиков к нападениям на американских солдат, если их кто-то выдвинет.

В свою очередь движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) опровергло публикацию NYT о связях с Россией. Белый дом тоже не стал отмалчиваться и назвал заметку NYT неточной, попутно заявив, что «ничего подобного» американская разведка президенту не докладывала. Сам Трамп в присущей ему импульсивной форме назвал текст NYT «очередной заказухой».

Все? Нет, конечно.

28 июня NYT «выстрелила» еще одним текстом, продолжавшим гнуть обозначенную двумя днями ранее линию «русские — Афганистан — талибы — убийство американских солдат». Доказательства? — «по сведениям еще одного источника».

«Фейковые The New York Times должны раскрыть свой «анонимный источник». Спорим, они не смогут этого сделать? Этого человека, наверное, даже не существует!» — лязгнул зубами в Twitter Трамп.

Тут в игру вступили британская The Guardian, с восторгом подхватившая домыслы NYT, и политик-демократ, а также по совместительству спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, обозвавшая действующего президента США «подарком для России». В Twitter был вброшен собравший больше 8 млн просмотров пропагандистский ролик, убеждавший американцев не голосовать за Трампа, так как с его позволения Россия, мол, расправлялась с американскими военными в Афганистане.

Вакханалия с «русской угрозой» продолжается

Трамп не собирался сидеть сложа руки. Он озвучил следующую информацию:

«Разведка только что сообщила мне, что они не признали эту информацию [NYT] достоверной и по этой причине не сообщили об этом мне или вице-президенту. Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация по теме России, которую устроила лживая газета The New York Times, чтобы очернить республиканцев».

Президент США был не единственным, кто дезавуировал вброс NYT.

«Я подтверждаю, что ни президент, ни вице-президент никогда не информировались о каких-либо сведениях, о которых говорится в материале The New York Times», — сообщил директор Национальной разведки США Джон Рэдклифф, тем самым подтвердив слова Трампа.

Демократам эти демарши явно не понравились, и они бросились в новое наступление. 29 июня главный рупор демократической партии, газета The Washington Post, со ссылкой на сведения всем уже навязших в зубах анонимных источников заявила, что «несколько» военнослужащих США погибли в Афганистане из-за сговора РФ с талибами.

Чем на новый выпад ответит Трамп, пока неизвестно. Скорее всего, новым громким спичем в Twitter.

Для нас важнее другое: поскольку все предыдущие попытки демократов свалить Трампа окончились провалом, теперь они принялись «прессовать» действующего президента США новыми голословными обвинениями. Доказать обоснованность своих претензий ни к хозяину Белого дома, ни к России оппоненты Трампа не смогут, да и не ставят они себе такой цели. Главное — лишить Трампа накануне выборов свободы маневра, заставить его оправдываться и нанести урон имиджу президента.

Что это означает для нас? То, что русофобия по-прежнему остается на Западе в цене, а вакханалия с раздуванием фантомной «русской угрозы» в США будет продолжаться как минимум до начала намеченных на 3 ноября 2020 года президентских выборов. Что поделать — таковы реалии современного американского политикума.

России остается лишь стоически наблюдать за тем, что происходит за океаном, и надеяться, что подстегиваемая противниками Трампа поляризация американского общества не выльется в полномасштабную гражданскую войну. Лучше от новой American Civil War точно никому не будет.

1 Организация запрещена на территории РФ.