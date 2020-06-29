Специалисты развеяли популярные мифы о пищевой соли

Москва, 29 июня. Специалисты попытались разобраться в вопросах, связанных с употреблением пищевой соли и ее влиянии на человеческий организм. Отмечается, что об этой традиционной пищевой добавке существует огромное количество мифов.

Некоторые утверждают, что обычная пищевая соль постепенно отравляет организм. Сторонники этой популярной теории считают, что избежать негативных последствий можно, если заменить простую соль на йодированную. Многие люди называют соль «белым ядом», употребление которого сопряжено с многочисленными болезнями. Однако специалисты сходятся во мнении, что без соли нашему организму обойтись нельзя.

Они отмечают, что все дело в объемах употребления данного продукта. Если не соблюдать дозировку, то соль действительно может быть смертельно опасной. Однако такое утверждение справедливо для большинства продуктов, передает Planet Today.

Считается, что норма потребления соли для взрослого здорового человека — пять граммов, поэтому специалисты советуют придерживаться этой нормы, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Ученые пояснили, что соль нужна организму, потому что она участвует в клеточном метаболизме, выводит углекислый газ, способствует разжижению крови, а также выполняет ряд других важных функций. Что касается преимущества йодированной соли перед обычной, то тут все просто. Йодированная соль полезна для тех людей, которые страдают от недостатка йода.