Витас удивил фанатов «роковым» фото подросшей дочери

Москва, 29 июня. Известный российский певец Витас (Виталий Грачев) показал фото 11-летней дочери Аллы.

На фото юная модель позирует на фоне пальм. Алла уверенно держится в кадре и профессионально меняет позы.

Фанаты певца отметили, что ребенок очень похож на своего известного папу. Некоторые предрекли Алле большое модельное будущее.

«Роковая девочка», ―написал tansyluginiiatullina.

«Как быстро растут дети», — удивился libe_serd.

«Какая взрослая! Красотка, вся в маму и папу, взяла самое лучшее», — добавила anastasiiamorozova4273.

«Она взяла все самое красивое от мамы и от папы! Думаю, у девочки может сложиться модельное будущее!» — считает karinka_vasjka.

«Горючая смесь папы и мамы, красавица», — согласилась di.ana4848.

В комментариях отметились и многочисленные иностранные подписчики Витаса. Они также обратили внимание, как быстро выросла дочь певца.

Ранее Витас показал, как Алла танцевала на столе. Она надела мамины туфли на высоких каблуках, забралась на стол и показала танец под песню Uno группы Little Big. Витас записал ролик и опубликовал его в Instagram. Звезда 2000-х, который все еще очень популярен в азиатских странах, выступил диджеем. Он организовал звук и танцевал за кадром.