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Витас удивил фанатов «роковым» фото подросшей дочери

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Витас удивил фанатов «роковым» фото подросшей дочери

Москва, 29 июня. Известный российский певец Витас (Виталий Грачев) показал фото 11-летней дочери Аллы.

На фото юная модель позирует на фоне пальм. Алла уверенно держится в кадре и профессионально меняет позы.

Фанаты певца отметили, что ребенок очень похож на своего известного папу. Некоторые предрекли Алле большое модельное будущее.

«Роковая девочка», ―написал tansyluginiiatullina.

«Как быстро растут дети», — удивился libe_serd.

«Какая взрослая! Красотка, вся в маму и папу, взяла самое лучшее», — добавила anastasiiamorozova4273.

«Она взяла все самое красивое от мамы и от папы! Думаю, у девочки может сложиться модельное будущее!» — считает karinka_vasjka.

«Горючая смесь папы и мамы, красавица», — согласилась di.ana4848.

В комментариях отметились и многочисленные иностранные подписчики Витаса. Они также обратили внимание, как быстро выросла дочь певца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подросла )

Публикация от Vitas (@vitasroom)

Ранее Витас показал, как Алла танцевала на столе. Она надела мамины туфли на высоких каблуках, забралась на стол и показала танец под песню Uno группы Little Big. Витас записал ролик и опубликовал его в Instagram. Звезда 2000-х, который все еще очень популярен в азиатских странах, выступил диджеем. Он организовал звук и танцевал за кадром.

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