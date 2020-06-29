Экономист назвал провальным план США вытеснить российский газ из Турции

Вашингтон, 29 июня. Власти США добиваются того, чтобы Турция меньше покупала российский газ, поставляемый через газопровод «Турецкий поток». Они намерены потеснить РФ, продвигая свой сжиженный природный газ (СПГ). Вот только выгоды для Анкары в этом не будет, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт напомнил, что в 2015 году турецкие власти заявляли о том, что вместо России намерены закупать топливо у других поставщиков. Дальше слов дело не сдвинулось, ведь только РФ могла стабильно обеспечивать своего партнера газом по приемлемой цене. Остальные партнеры могли поставлять с перебоями, к тому же их сырье было дороже. В условиях сложной экономической ситуации в Турции, едва ли Анкара захочет переплачивать ради своих политических заявлений о дружбе со Штатами. К тому же, и без американского газа Турция стала региональным газовым хабом, как и хотела.

Фролов считает, что в плане закупок сжиженного природного газа у Штатов Турция не встанет в один ряд с Китаем, о чем ранее заявляли турецкие власти. С каждым годом Поднебесной требуется все больше этого сырья, уровень потребления топлива в Турции пока снизился.

«Рассчитывать на турецкий рынок и говорить о том, что Турция может стать новым Китаем в отношениях с США, абсурдно, так как СПГ-терминалы ограничены в своих возможностях, а потребление газа Анкарой снижается из-за экономических проблем. В то время как в КНР потребление газа растет ежегодно», — выразил мнение эксперт.

Кроме того, Поднебесная в начале 2020 года отменила ограничительную меру в отношении американского СПГ. Таким образом, Вашингтону будет куда логичнее отправлять газ в Китай по более высоким ценам, к тому же, эта страна готова покупать гораздо больше топлива, чем Турция.

Ряд аналитиков считает, что американцы, на самом деле, все понимают. Их главной целью является навязывание договора туркам, чтобы можно было пустить танкеры через пролив Босфор. Такая уступка Анкары позволит Вашингтону развернуть строительство терминалов для приема СПГ в Молдавии, Украине, Румынии, Болгарии. Вот только такой план Штатов не отвечает интересам их союзников. Ведь Польше самой нравится продавать газ Украине. Строительству терминала в Болгарии не обрадуется Турция, которая потеряет на транзите.

Эксперт обратил внимание, что в США нет централизованной нефтегазовой компании, как в России. Там множество частных фирм: одни добывают, другие сжижают сырье. Как власти будут заставлять независимых бизнесменов отравлять газ по низким ценам туда, куда нужно Вашингтону, да еще и продавать небольшим по объему потребления государствам — неизвестно. Все это может подорвать позиции этой отрасли американской экономики, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Однако все эти нюансы не волнуют Белый дом, который готов даже поступиться интересами союзников, лишь бы потеснить Россию.