Москва, 29 июня. Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал расовые беспорядки, прокатившиеся по многим западным странам. По его мнению, Москва может извлечь выгоду из ошибок Вашингтона.

Многочисленные системные недочеты в американском государственном аппарате и структурные проблемы привели США к очередной волне беспорядков, мародерства и протестов. Запад поглощает анархия из-за того, что многие проблемы замалчивались на протяжении длительного времени.

Сатановский уверен, что в конечном итоге ошибки американцев могут пойти на пользу России и многим другим странам. Дело в том, что из-за вышедших наружу внутренних проблем Вашингтону придется отвлечься на них и перестать активно продвигать свои интересы на международной арене. Второстепенные планы уйдут в долгий ящик, а обстановка в «странах-партнерах» не будет расшатываться американскими специалистами.

По мнению политолога, РФ может учесть данный урок и перестать пытаться ориентироваться на пример США в вопросах урегулирования своего государства. К тому же на данный момент Россия имеет все шансы остаться «островком стабильности» на фоне происходящего в США и Европе.

В настоящее время бесчинства антифашистов и меньшинств в США выходят за все разумные пределы. Борясь с «белым превосходством», активисты стремятся уничтожить такие плоды европейской культуры, как памятники и монументы. При этом ранее в американском городе Ситка на Аляске активисты пытались демонтировать памятник Александру Баранову, который является основателем русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII—XIX веков.