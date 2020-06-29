Панфилов рассказал о «хитростях», применяемых во время съемок постельных сцен в кино

Москва, 29 июня. Российский актер Никита Панфилов рассказал о том, как снимались постельные сцены в популярном сериале «Сладкая жизнь». Панфилов признался, что играть в откровенных сценах бывает очень сложно. Об этом актер сообщил в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Панфилов рассказал, что взялся за роль в сериале, потому что ему было интересно попробовать «что-то новое и неожиданное». Сценарий телепроекта предполагает достаточно частые появления актера в кадре в обнаженном виде. Панфилову приходилось раздеваться в присутствии 50 человек, которые являются членами съемочной группы, передает «Вечерняя Москва».

Актер также раскрыл небольшую хитрость, которую применяют на съемках для придания натуралистичности откровенным сценам. Интимные места актеров скрываются таким образом, чтобы зритель не заметил ничего лишнего. Решение этой задачи у мужчин и женщин отличается.

«У мальчиков просто ничего не показывают, а у девушек «заклеивают», — пояснил Панфилов.

Он добавил, что для этих целей используются специальные технические приспособления. Интимные зоны «заматывают, как скотчем». В итоге режиссеру удается добиться правдоподобности в сценах секса.

Актер отметил, что на съемках ему удалось подружиться с новыми людьми, хотя случались и конфликты с коллегами по цеху. Однако в целом атмосфера на съемочной площадке была очень теплой, подытожил Панфилов.