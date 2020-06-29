Эксперт по биологическому оружию рассказал об опытах в лабораториях США на Украине

На территории Краснодарского края были выявлены комары с вирусом Зика и лихорадка Западного Нила, хотя эти заболевания не характерны для страны. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков заявил об угрозе от биолабораторий США, находящихся в Грузии и на Украине. Он пояснил, что есть вероятность утечки биоматериалов. По словам Новикова, это не связано с терроризмом, но возможны негативные последствия, которые присутствуют при любом высокотехнологичном процессе.

«Собственно говоря, опыт настоящей пандемии может дать представление о последствиях утраты или неконтролируемой утечки биоматериалов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека», — отметил руководитель АТЦ СНГ.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин не сомневается, что Украина и Грузия за счет биологических экспериментов США могут стать центром новой эпидемии.

«Американцы на территории этих стран проводят испытания новых патогенов на людях, животных и растениях, то есть на конкретном генофонде. Эти эксперименты представляют угрозу не только для Грузии и Украины, но и для соседних государств. Уже были вспышки той же атипичной пневмонии на территории Армении», — рассказал он.

Военный эксперт подчеркивает, что утечка биоматериалов уже давно происходит. В Исследовательском центре Ричарда Лугара в Тбилиси есть целый завод по производству насекомых, которые переносят опасные заболевания — лейшманиоз или москитную лихорадку.

«В России, на территории Краснодарского края, уже были выявлены комары с вирусом Зика, лихорадка Западного Нила и многие другие заболевания, не характерные для средней полосы. На территории Чечни и Дагестана были зафиксированы песчаные мухи. Они также очень активно размножаются на территории Тбилиси и нападают на людей. Мухи гнездятся в ванных и заражают людей опасными заболеваниями. Если заболевание не лечить, то все может закончиться летальным исходом», — сказал он.

На Украине сейчас «катастрофа», поскольку был ликвидирован санитарно-эпидемический надзор, добавил собеседник ФАН. В стране вообще нет никакой статистики по эпидемическим заболеваниям.

«Известно, что на Украине возникают ботулизм, бешенство, корь и краснуха. Поэтому эти так называемые независимые государства представляют угрозу для соседей — Украина для Молдавии, Приднестровья, Венгрии и Румынии», — отметил Никулин.

Власти США не просто так выбрали Украину и Грузию для размещения своих лабораторных центров. Эксперт уточнил, что есть несколько принципов отбора.

«Это происходит из-за коррумпированности руководства страны. Потом американцам нужны какие-то наработки в данной области. США интересуют бывшие институты, которые занимались противочумной деятельностью в СССР с коррекцией штаммов. Кроме того, необходим обученный персонал. Америка не любит тратить деньги впустую и хочет на всем сэкономить, в том числе на здоровье аборигенов», — резюмировал собеседник ФАН.

По данным Минздрава Украины, США построили в стране восемь секретных лабораторий, где хранятся особо опасные патогены, которые могут быть использованы для создания биологического оружия. Они расположены в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской и Тернопольской областях, а также в Крыму, который в 2014 году воссоединился с Россией.

Ранее редакция ФАН рассказала о биолаборатории в Одессе, которая подвергала опасности город, исследуя вирусы для Пентагона. Лабораторный центр был организован на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института в рамках соглашения, подписанного в 2005 году.